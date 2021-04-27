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Назван возможный срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19
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Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу — сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова... ПРАЙМ, 27.04.2021
татьяна голикова, иммунитет, covid-19, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу — сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному", — сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.