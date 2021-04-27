МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу — сентябрь, ситуация различается по регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному", — сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.