МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ситуация по коронавирусу в Москве не критическая, но виден рост случаев заболевания, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году, вы знаете, не проводим больших массовых мероприятий — первомайскую демонстрацию, "Бессмертный полк" перенесен на другую дату, ряд других массовых мероприятий, фестивали массовые отменили. Но тем не менее весь общепит, торговля, парки — они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.