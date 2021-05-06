МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Прирост COVID-19 в РФ обновил минимум с 26 сентября, за сутки выявлены 7 639 новых случаев, в том числе выявлено активно 1023 (13,4%) без клинических проявлений, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую вакцину от коронавируса

Предыдущий наименьший прирост новых случаев в сравнении с 26 сентября (7 523) был отмечен в РФ 4 мая и составил 7 770.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 4 855 128 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,16%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2 114, в Санкт-Петербурге — 715, Подмосковье — 600; наименьшее — в Магаданской области — четыре, Республике Алтай — два, Еврейской автономной области — один. Прироста COVID-19 нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Выписаны 7 788 человек после COVID-19, за все время — 4 472 338. В частности, в Москве выписаны 2056 пациентов, Санкт-Петербурге — 881, Подмосковье — 446.

Подтверждена 351 смерть с COVID-19, из них в Москве — 59, Санкт-Петербурге — 35, Краснодарском крае — 12. За все время в России от COVID-19 скончалось 112 246 человек.