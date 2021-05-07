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https://1prime.ru/health/20210507/833617413.html
В России выявлено 8 386 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8386 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1154 (13,8%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном... ПРАЙМ, 07.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8386 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1154 (13,8%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 863 514 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2846, Санкт-Петербурге — 722, Подмосковье — 608; наименьшее — в Туве — 4, Республике Алтай — 2, Еврейской автономной области — 1. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Выздоровели 8 022 человека после лечения от COVID-19, за все время выписаны 4 480 360 человек. В частности, в Москве выписаны 2262 пациента, в Санкт-Петербурге — 871, в Подмосковье — 428.
За сутки в России подтверждены 376 смертей с COVID-19, из них в Москве — 60, в Санкт-Петербурге — 31, Самарской области — 17. За все время в России от коронавируса скончалось 112 622 человека.