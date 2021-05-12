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https://1prime.ru/health/20210512/833642496.html
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 217
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 217 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 168 (14,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 12.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 217 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 168 (14,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 905 059 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве — 2718, в Санкт-Петербурге — 734 и Подмосковье — 642; наименьшее — в Туве — пять, Республике Алтай — три, Еврейской автономной области — один. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.
За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время — 4 518 529. В частности, в Москве выписано 2 394 человека, в Санкт-Петербурге — 933, в Подмосковье — 585.
Подтверждены 355 смертей с COVID-19, из них в Москве — 59, в Санкт-Петербурге — 39, в Ростовской и Самарской областях — по 15. За все время в России от коронавируса скончался 114 331 человек.