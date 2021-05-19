МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 920, до 4 965 676, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 920 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 208 (15,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 965 676 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,16%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 096, Санкт-Петербурге — 784, Подмосковье — 697.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2 096, 2. Санкт-Петербург — 784, 3. Московская область — 697", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай — 3, Еврейской автономной области — 2, Чукотском автономном округе — 1.

Прироста случаев коронавируса за сутки из регионов РФ нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ выписаны 9 561 человек после COVID-19, за все время — 4 581 787, в частности, в Москве выписаны 2 663 человека, в Санкт-Петербурге — 1 427, в Подмосковье — 555.

За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 116 965, в частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 37, в Ростовской области — 26.