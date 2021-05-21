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Минздрав: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной
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Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила... ПРАЙМ, 21.05.2021
минздрав, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных — с обязательным обследованием всех, проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.