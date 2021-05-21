МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила пресс-служба Минздрава России. Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются COVID

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных — с обязательным обследованием всех, проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.