МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8937, в том числе выявлено активно 1457 (16,3%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 983 845. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%. Минздрав: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 954, Санкт-Петербурге — 815, Подмосковье — 753; наименьшее — в Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1.

За сутки в РФ выписаны 9 350 человек после COVID-19, за все время — 4 601 120. В частности, в Москве выписано 2 593 человека, в Санкт-Петербурге — 1 266, в Подмосковье — 559.

Подтверждено 389 смертей с COVID-19, из них в Москве — 58, в Санкт-Петербурге — 43, в Ростовской, Нижегородской и Самарской областях — по 15. За все время в России от COVID-19 скончалось 117 739 человек.

В штабе уточнили, что цифра по умершим скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея — 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая — 117 350 (вместо 117 361). 266, в Подмосковье — 559.