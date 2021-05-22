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https://1prime.ru/health/20210522/833729209.html
В России выявлено 8709 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... ПРАЙМ, 22.05.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 992 554 случаев коронаируса. Темп прироста COVID-19 составляет 0,17%.
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2653, Санкт-Петербурге — 833, Подмосковье — 775; наименьшее — в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по одному.
Выписаны 9345 человек после COVID-19, за все время — 4 610 465. В частности, в Москве выписано 2428 человек, в Санкт-Петербурге — 1327, в Подмосковье — 582.
За сутки в РФ умерли 386 человек с COVID-19, из них в Москве — 60, в Санкт-Петербурге — 35, в Ростовской области — 17, в Нижегородской — 16, в Самарской — 15. За все время от коронавируса умерло 118 125 россиян.