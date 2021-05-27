МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9039, до 5 035 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9039 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1293 (14,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 035 207 случаев. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3 105, Санкт-Петербурге — 836, Подмосковье — 735.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Магаданской области — 4, Ненецком автономном округе — 3, Еврейской автономной области — 2.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам.

За сутки в РФ выписаны 9 759 человек после COVID-19, за все время — 4 651 849, в частности, в Москве — 2886, Санкт-Петербурге — 1391, Подмосковье — 631.

За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время — 120 002, в частности, в Москве скончались 58 человек, в Санкт-Петербурге — 31, в Ростовской области — 20.