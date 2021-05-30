2021-05-30T15:11:00+03:00
2021-05-30T15:15:32+03:00
2021-05-30T15:11:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210530/833794021.html
Мурашко рассказал, что заставит COVID-19 уйти из России
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России... ПРАЙМ, 30.05.2021
вакцинация, михаил мурашко, covid-19, пандемия, минздрав, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83378/86/833788604.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83378/86/833788604.jpg
https://1prime.ru/images/83378/86/833788603.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83378/86/833788603.jpg
https://1prime.ru/images/83378/85/833788591.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83378/85/833788591.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210529/833789863.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — ПРАЙМ. Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", — сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".