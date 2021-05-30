ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — ПРАЙМ. Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Экономист оценил влияние вакцинации на экономику России

"Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", — сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".