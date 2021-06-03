МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 933, до 5 099 182, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1339 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 5 099 182 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 — более 2,8 тысячи — за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию с сильным отрывом занимает Санкт-Петербург — там прирост составил более 840 случаев, на третьем месте Подмосковье с 770 случаями.

"Распределение (новых случаев заражения коронавирусной инфекцией) по субъектам: Москва — 2 876, Санкт-Петербург — 841, Московская область — 770", — говорится в сообщении.

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в стране выписаны 9 383 человека после COVID-19, за все время — 4 711 982.

Подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время — 122 660, в частности, в Москве — 57, Санкт-Петербурге — 39, Ростовской области — 21.