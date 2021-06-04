МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) отбратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса. Это можно сделать комфортнои бесплатно, напомнил президент. ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение пары месяцев

"Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких", — сказал Путин.

Кроме того, глава РФ поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России.

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок",- сказал Путин. Россия может стать страной "вакцинного туризма"

Он добавил, что получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что на данный момент нет ни одного летального исхода после применения российской вакцины от коронавируса.

"Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины ", — сказал он.