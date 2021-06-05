С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Ряд регионов России близки к победе над коронавирусом, но нужно помнить о мобильности граждан и прививать людей от COVID-19, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко: доля россиян с иммунитетом к ковиду неплохая

"Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей", — сказал Мурашко в интервью на площадке ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.