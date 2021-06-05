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2021
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Мурашко сообщил о приближении ряда регионов к победе над COVID
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Ряд регионов России близки к победе над коронавирусом, но нужно помнить о мобильности граждан и прививать людей от COVID-19, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, минздрав, михаил мурашко, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Ряд регионов России близки к победе над коронавирусом, но нужно помнить о мобильности граждан и прививать людей от COVID-19, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей", — сказал Мурашко в интервью на площадке ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.