МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растёт. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан", — сообщил Данчиков.

Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Также будет усилен контроль за соблюдением требований в организациях и предприятиях. Количество новых случаев COVID-19 в России превысило 10 тысяч

"Также усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора", — сообщил Данчиков.

Между тем мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун.

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.