МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. У переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до 9 месяцев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кремль объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

"В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем", — сказал Мурашко, его комментарий опубликован в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, добавил он.

"Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет", — сказал глава Минздрава.