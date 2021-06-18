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Мурашко рассказал, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
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У переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до 9 месяцев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В целом у переболевших до 9 месяцев мы... ПРАЙМ, 18.06.2021
иммунитет, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. У переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до 9 месяцев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем", — сказал Мурашко, его комментарий опубликован в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".
Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, добавил он.
"Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет", — сказал глава Минздрава.