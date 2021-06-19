МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За сутки в РФ зарегистрировано 17 906 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 5 299 215, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в РФ было зарегистрировано 17 262 случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 906 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 205 (17,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 299 215 случаев COVID-19. Темп прироста новых случаев составляет 0,34%.

В Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки — 9 120, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Сутками ранее в Москве было выявлено 9 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 9 120, 2. Московская область — 1 456, 3. Санкт-Петербург — 996 ", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 8, Ненецком автономном округе — 5, Чукотском автономном округе — 3.

За сутки в России выписаны 10 684 человек после COVID-19, за все время — 4 861 343, в частности, в Москве выписаны 3395 человек, в Санкт-Петербурге —1379, в Подмосковье — 957, следует из данных оперативного штаба.

За сутки подтверждено 466 смертей людей с COVID-19, за все время — 128 911, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве — 76 и в Санкт-Петербурге — 66, сообщили журналистам.