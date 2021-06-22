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Гинцбург рассказал о ревакцнации "Спутником V"
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации после вакцин "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... ПРАЙМ, 22.06.2021
спутник v, вакцинация, covid-19, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации после вакцин "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Спутником V" можно ревакцинироваться после "ЭпиВакКороны" и "КовиВака". В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", — сказал Гинцбург.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса — в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией — раз в год.
ГНЦ "Вектор" в понедельник сообщил, что вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".