МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом нужно соблюдать все меры профилактики и сделать прививку, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Москалькова сообщила о дискриминации невакцинированных россиян

"Для снижения темпов роста заболеваемости необходимо несколько факторов. Во-первых, крайне важно соблюдать все меры эпидемиологической безопасности — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать места массового скопления людей. Сегодня мы видим, что многие расслабились и стали игнорировать эти правила. И, во-вторых и самое главное, важно не игнорировать возможность сделать прививку от коронавируса", — сказал Горелов.

Он отметил, что на сегодняшний день это единственная возможность остановить рост заболеваемости. Снижение ее темпов можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70 процентов, уточнил Горелов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".