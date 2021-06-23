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На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей
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Москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз за последние сутки — порядка 60 тысяч, что в 10 раз превышает минимальные показатели, сообщил в среду мэр Москвы Сергей... ПРАЙМ, 23.06.2021
вакцинация, covid-19, пандемия, москва, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз за последние сутки — порядка 60 тысяч, что в 10 раз превышает минимальные показатели, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться… Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч (человек), еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч (записей) в день, — то есть практически в 10 раз разница в записях", — сказал Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.
Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 миллиона человек. "Это (активная запись на вакцинацию) обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии (коронавируса), стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — сказал мэр.