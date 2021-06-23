МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз за последние сутки — порядка 60 тысяч, что в 10 раз превышает минимальные показатели, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

"К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться… Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч (человек), еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч (записей) в день, — то есть практически в 10 раз разница в записях", — сказал Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 миллиона человек. "Это (активная запись на вакцинацию) обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии (коронавируса), стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — сказал мэр.