МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, инфекция продолжает распространяться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с января

"Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растет число заболевших", — сказал Мишустин.

Скорость распространения коронавируса во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций, подчеркнул российский премьер.

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Михаил Мишустин призвал региональные власти тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

"Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь", — сказал Мишустин.

Власти выделят дополнительно 25 миллиардов рублей системе обязательного медицинского страхования, поскольку расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости и нагрузки на медперсонал больниц и поликлиник.

Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, подчеркнул Мишустин.

"Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", — сказал он.

Кроме того, премьер-министр РФ призвал организовать работу прививочных пунктов "максимально удобно для граждан".

"Работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и их расположения", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.