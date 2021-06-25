МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Информация о якобы выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс" проверяется, подобные заявления зачастую не подтверждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ученый оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"

Ранее издание Фонтанка.ру сообщило со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса "дельта плюс".

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы",- говорится в сообщении.