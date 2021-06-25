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Роспотребнадзор проверит данные о выявлении в России штамма "дельта плюс"
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Информация о якобы выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс" проверяется, подобные заявления зачастую не подтверждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее... ПРАЙМ, 25.06.2021
новый штамм covid-19, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Информация о якобы выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс" проверяется, подобные заявления зачастую не подтверждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее издание Фонтанка.ру сообщило со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса "дельта плюс".
"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы",- говорится в сообщении.