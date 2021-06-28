ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — ПРАЙМ. По состоянию на сегодня в РФ вакцинированы от коронавируса 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ведущий программы "Познер" на Первом канале Владимир Познер со ссылкой на данные вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что в России вакцинированы 20 миллионов 700 тысяч человек, что при населении 144 миллиона человек составляет порядка 15%.

"Сегодня это уже 23", — ответил Мурашко.