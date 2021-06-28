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Минздрав назвал число вакцинированных россиян
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По состоянию на сегодня в РФ вакцинированы от коронавируса 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ведущий программы "Познер" на Первом канале... ПРАЙМ, 28.06.2021
вакцинация, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — ПРАЙМ. По состоянию на сегодня в РФ вакцинированы от коронавируса 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ведущий программы "Познер" на Первом канале Владимир Познер со ссылкой на данные вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что в России вакцинированы 20 миллионов 700 тысяч человек, что при населении 144 миллиона человек составляет порядка 15%.
"Сегодня это уже 23", — ответил Мурашко.