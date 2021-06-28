БЕРЛИН, 28 июн — ПРАЙМ. Сертификаты о прививке российской вакциной от коронавируса "Спутник V" пока не признаются в Германии, заявил представитель минздрава ФРГ. Минздрав назвал число вакцинированных россиян

"В целом ситуация обстоит таким образом, что только те вакцины, которые признаны в ЕС, имеют такой допуск и признаются", — заявил он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, считаются ли прибывающие в Германию люди, привитые "Спутник V", полностью привитыми.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждала с премьер-министром Греции вопрос того, как обходиться с людьми, которые прибывают в страну и привиты непризнанными в ЕС вакцинами, и он ее заверил, что такие люди будут проходить дополнительный контроль, в том числе тестирование на COVID-19.

В Германии, в соответствии с законодательством, привитыми от COVID-19 считаются люди, которых вакцинировали препаратами, допущенными Евросоюзом или национальным регулятором. Власти Германии ранее заявляли, что страна может сертифицировать вакцины на национальном уровне, но дожидается решения ЕС.

"Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.