МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индийский штамм коронавируса в РФ составляет около 90% от всех выявленных случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В России зафиксирован максимум смертей с COVID-19 за пандемию

По его словам, вакцинироваться надо и тем, кто переболел, чтобы иметь высокие титры антител в крови, чтобы вирус встретился с высокой концентрацией антител, которые его нейтрализуют.

"В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов", — сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".