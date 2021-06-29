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Индийский штамм выявлен у 90% всех пациентов с COVID-19 в России
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Индийский штамм коронавируса в РФ составляет около 90% от всех выявленных случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индийский штамм коронавируса в РФ составляет около 90% от всех выявленных случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцинироваться надо и тем, кто переболел, чтобы иметь высокие титры антител в крови, чтобы вирус встретился с высокой концентрацией антител, которые его нейтрализуют.
"В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов", — сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".