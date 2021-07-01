БРЮССЕЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Единая система COVID-сертификатов в Евросоюзе официально вступила в силу 1 июля, хотя подавляющее большинство стран начали выпускать эти документы заранее. В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса

Еврокомиссия в середине марта предложила ввести подобные добровольные документы для упрощения передвижения людей по союзу, после чего законопроект обсуждался и одобрялся в Совете стран ЕС и Европарламенте. ЕК хотела, чтобы система сертификатов заработала до начала летнего сезона отпусков.

Сертификат выдаётся в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона.

Документ предоставляется, если человек полностью вакцинирован или получил отрицательный тест на коронавирус или переболел им и, соответственно, имеет антитела. Речь идёт о прививках, централизованно одобренных на уровне ЕС, хотя страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины. Путин высказался о проблеме поддельных справок по COVID

Сертификат предназначен для путешествий внутри ЕС. Такой документ должен упрощать требования при поездках для его обладателя. В частности, ранее государства ЕС договорились, что вакцинированные и перенесшие коронавирус держатели COVID-сертификатов не должны проходить тестирование или карантин.

Несколько дней назад Еврокомиссия официально сообщила, что 20 из 27 государств Евросоюза уже подключились к системе COVID-сертификатов и выпускают их для поездок по союзу. Свой сертификат в середине июне уже получила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен для своего рабочего турне по странам союза.

Пока предполагается, что этот документ вводится на территории ЕС на 12 месяцев.