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https://1prime.ru/health/20210701/834086491.html
Песков объяснил необходимость жестких ковидных мер
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что трудности есть, очередная вспышка диктует необходимость жестких мер. "Трудности есть... ПРАЙМ, 01.07.2021
covid-19, пандемия, дмитрий песков, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что трудности есть, очередная вспышка диктует необходимость жестких мер.
"Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян — в данном случае это абсолютный приоритет", — сказал он в эфире Первого канала.