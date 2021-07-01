ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что трудности есть, очередная вспышка диктует необходимость жестких мер.

"Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян — в данном случае это абсолютный приоритет", — сказал он в эфире Первого канала.