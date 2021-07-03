МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Введение зон COVID-free принесло московским заведениям общепита падение выручки от 40% до 90% в первую неделю, многие рестораны были вынуждены закрыться, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию от представителей отрасли.

С понедельника 28 июня, согласно указу мэра Москвы, все заведения общественного питания обязаны обслуживать посетителей только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию, отрицательное ПЦР-тестирование или наличие антител.

"Ситуация совершенно не радостная, потому что людей с QR-кодами ходит очень мало. Москва говорит, что выдано 2,5 млн кодов, но очень много из них выдано людям пенсионного возраста, которые не ходят в рестораны…" — сказал агентству омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, выручка заведений, не имеющих летние веранды или ориентированных на офисные центры, сократилась на 90%. Словакия снабдит Россию неиспользованными дозами "Спутник V"

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук сообщил, что трафик и выручка у ресторанов с верандами сократилась на 40-50%, у прочих — на 90%.

Как подчеркивает Сергей Миронов, введенные ограничения часто заставляют рестораторов принимать решение о закрытии. При этом Миронов уточнил, что лучшим образом ситуация складывается для заведений, работающих на доставку. "Они работают на доставку, у них мы фиксируем прибавку выручки, они стали зарабатывать больше…" — сказал омбудсмен.