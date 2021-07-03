МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 24 439, до 5 585 799, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,44%. Врач предупредил об особенностях течения COVID у вакцинированных

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 7446, Подмосковье — 2596, Санкт-Петербурге — 1733; наименьшее — в Магаданской области — 20, в Ненецком автономном округе — 12, Чукотском автономном округе — 7.

Подтверждено максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 — 697, сообщили в оперативном штабе. В частности, в Москве за сутки скончалось 116 человек, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.

"За последние сутки подтверждено 697 (смертей — ред.)… За весь период по России умерло 137 262 человека", — говорится в сообщении.

Выписаны 17 899 человек после COVID-19, из них в Москве — 5869, в Санкт-Петербурге — 2590, в Подмосковье — 1999. За все время в РФ после COVID-19 выписано 5 053 417 человек.