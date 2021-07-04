МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В РФ за сутки выписаны 15 484 человек после COVID-19, за все время — 5 068 901, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 484 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 068 901", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписано 5747 человек, в Санкт-Петербурге — 1151, в Подмосковье — 1889.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 7624, Подмосковье — 2696, Санкт-Петербурге — 1784.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 22, в Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 8, сообщили журналистам в оперативном штабе.

В РФ за сутки выписаны 15 484 человек после COVID-19, в частности, в Москве за сутки выписано 5747 человек, в Санкт-Петербурге — 1151, в Подмосковье — 1889. За все время пандемии выписан 5 068 901 пациент.

За сутки подтверждено 663 смерти пациентов с COVID-19, в частности, в Москве за сутки подтверждено 111 смертей, в Санкт-Петербурге — 104, в Нижегородской области — 24. За все время зафиксировано 137 925 смертей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.