МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Власти Мальты со среды, 14 июля, будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает мальтийское издание Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна. В России выявлено максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет "предъявить признанный сертификат о вакцинации", выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС.

"Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг", — заявил Ферн.

Отмечается, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 14 июля в стране будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране.