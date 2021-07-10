2021-07-10T02:06:21+03:00
2021-07-10T02:06:21+03:00
2021-07-10T02:06:21+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210710/834161824.html
Мальта первой в Европе закроет границы для непривитых
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти Мальты со среды, 14 июля, будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает мальтийское издание Malta Today со ссылкой на главу... ПРАЙМ, 10.07.2021
пандемия коронавируса, мальта, новости, экономика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83269/29/832692919.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83269/29/832692919.jpg
https://1prime.ru/images/83269/29/832692916.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83269/29/832692916.jpg
https://1prime.ru/images/83269/29/832692913.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83269/29/832692913.jpg
https://1prime.ru/society/20210709/834155171.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Власти Мальты со среды, 14 июля, будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает мальтийское издание Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна.
Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет "предъявить признанный сертификат о вакцинации", выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС.
"Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг", — заявил Ферн.
Отмечается, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.
Кроме того, с 14 июля в стране будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране.