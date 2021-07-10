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https://1prime.ru/health/20210710/834164190.html
В России выявлено 25 082 новых случая коронавируса
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3124 (12,5%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном... ПРАЙМ, 10.07.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3124 (12,5%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5 694, Подмосковье — 2 487, Санкт-Петербурге — 1 978; наименьшее — в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах — 24, 16 и 11 соответственно.
Выписаны после COVID-19 17 750 человек, за все время — 5 182 837, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве выписано 7035 пациентов, в Санкт-Петербурге — 52, в Подмосковье — 1981.
За сутки в России с COVID-19 умерли 752 человека, из них в Москве — 108, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28. За все время в России от коронавируса скончались 142 253 человека.