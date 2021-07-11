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Биолог рассказал, насколько "Спутник V" защищает от индийского штамма
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Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский "Спутник V", защищают от индийского варианта коронавируса "дельта", хоть и в меньшей степени, чем от исходного, сообщил РИА... ПРАЙМ, 11.07.2021
вакцинация, пандемия коронавируса, спутник v, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НОВОСИБИРСК, 11 июл — ПРАЙМ. Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский "Спутник V", защищают от индийского варианта коронавируса "дельта", хоть и в меньшей степени, чем от исходного, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта" — ред.), хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90%", — сказал ученый.
Он отметил, что на сегодняшний день в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых "Спутник V". Ключевые их компоненты — это вирусы, мРНК и белки.
"Надо применять то, что уже есть", — добавил он.