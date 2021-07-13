МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент находится на постоянно связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным по ситуации с коронавирусом.

По словам Пескова, все, кто участвует в работе федерального штаба по противодействию коронавирусу, обсуждают с президентом на рабочем уровне разные сценарии борьбы с инфекцией. Смертность от COVID-19 в России вновь обновила максимум

"Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных станах выстроена по-разному Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность. Поэтому здесь какие-то сравнения, наверное, вряд ли возможны, каждая страна работает так, как считает целесообразным. Но еще раз повторяю, все сценарии рассматриваются и анализируются все возможные последствия таких сценариев", — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также добавил, что общественности известно обо всех возможных сценариях: ведутся активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательна вакцинация, а также относительно того, можно ли заселяться в гостиницы Краснодарского края или нет невакцинированным.