МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 5 по 11 июля перешел к снижению, опустившись на 2 пункта — до 81,1 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики – по ним он упал на 9%, до 310 рублей. Также уменьшился чек по медицинским маскам (на 3%, до 61 рубля), перчаткам (на 1%, до 142 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 82 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 68 рублей). Единственным товар, по которому средний чек вырос, на прошлой неделе стала гречка – по ней он прибавил 1% и составил 89 рублей. По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (59 рублей). Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2 пункта и составил 81,1 пункта. Индекс перешел к снижению после трех недель роста, а до этого индекс опускался на протяжении семи недель подряд.

При этом недельное снижение объема продаж товаров набора в денежном выражении в среднем составило 1%. Аналитики "Платформы ОФД" объясняют слабый спрос на средства индивидуальной защиты периодом отпусков, а также тем, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки многие перешли на работу из дома.