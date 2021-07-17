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В отелях Подмосковья QR-коды все ещё нужны
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Гостям отелей и гостиниц Московской области все ещё необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они... ПРАЙМ, 17.07.2021
подмосковье, qr-код, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Гостям отелей и гостиниц Московской области все ещё необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они останавливаются дольше, чем на три дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.
"В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код", — рассказали в пресс-службе.
За прошедшие сутки Подмосковье заняло второе место после Москвы по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за 16 июля выявили 2484 новых случая.