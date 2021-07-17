МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Гостям отелей и гостиниц Московской области все ещё необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они останавливаются дольше, чем на три дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. Названа доля москвичей, отказавшихся от кафе после ввода QR-кодов

"В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код", — рассказали в пресс-службе.

За прошедшие сутки Подмосковье заняло второе место после Москвы по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за 16 июля выявили 2484 новых случая.