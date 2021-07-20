МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Число случаев COVID-19 в России превысило шесть миллионов

По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция "помолодела": основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, добавил Горелов.

"Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия… Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", — сказал Горелов в интервью на телеканале "Россия 24".