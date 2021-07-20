2021-07-20T11:40:46+03:00
2021-07-20T11:40:46+03:00
2021-07-20T11:40:46+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210720/834245302.html
Эпидемиолог опроверг данные о большей летальности индийского штамма COVID
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил... ПРАЙМ, 20.07.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83395/47/833954728.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83395/47/833954728.jpg
https://1prime.ru/images/83395/47/833954727.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83395/47/833954727.jpg
https://1prime.ru/images/83395/47/833954715.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83395/47/833954715.jpg
https://1prime.ru/health/20210720/834244913.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция "помолодела": основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, добавил Горелов.
"Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия… Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже", — сказал Горелов в интервью на телеканале "Россия 24".