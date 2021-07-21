МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается: данные регулярно публикуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим. Что касается QR-кодов, то опять же, я здесь ничего не могу сказать, это ну уж совсем не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии, по-моему, Роспотребнадзора были даны разъяснения по этой именно ситуации", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что в QR-кодах с сертификатами о вакцинации от коронавируса зашифрованы данные о статистике заболеваемости, якобы превышающие официальную информацию.