МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Все пациенты с COVID-19 после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, реже — нарушения сна, тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора. Минздрав предупредил об опасности тромбозов у части перенесших COVID

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", — говорится в сообщении.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах, выпадения волос. Подобные симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому пациентам требуется реабилитация, отметили в центре.

Реабилитационные мероприятия начинаются уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжаются в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении. Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом, уточнили в центре.