МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Нагрузка на реанимационные отделения в России сейчас высокая, но мест для пациентов с коронавирусом достаточно, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 57 регионах

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в пятницу он отметил, что сейчас число пациентов, лечение которых требует использования тяжелого реанимационного оборудования, возрастает.

"И, конечно, нагрузка на реанимационные отделения высокая. Отделений достаточно, мест для реанимации достаточно. Мы, в том числе, сейчас направляем бригады врачебные в регионы, где особо в этом нуждаются", — сообщил глава Минздрава.