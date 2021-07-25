МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 24 072, до 6 126 541, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 072 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 346 (9,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 126 541 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 3406, в Подмосковье — 2191, в Санкт-Петербурге — 1934.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 27, Ненецком автономном округе — 15, Чукотском автономном округе — 6, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России выписаны 18 678 человек после лечения от COVID-19, в частности, в Москве выписаны 5482 человека, в Подмосковье — 1955, в Санкт-Петербурге — 1929. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 5 490 634.

Подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Москве за сутки подтверждено 103 смерти, в Санкт-Петербурге — 77, в Иркутской области — 29. За весь период по России умерло 153 874 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.