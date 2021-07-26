МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 239 до 6 149 780, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 239 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2137 (9,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 149 780 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2629, в Подмосковье — 2161, в Санкт-Петербурге — 1929.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 39, Магаданской области — 29, Ненецком автономном округе — 12, прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, в частности, в Москве выписано 4 580 человек, в Подмосковье — 1 675, в Санкт-Петербурге — 1 298. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 506 834.

За сутки в РФ подтверждены 727 смертей с COVID-19, в частности, в Москве скончался 101 человек, в Санкт-Петербурге — 70, в Краснодарском крае — 29. За весь период по России умерло 154 601 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.