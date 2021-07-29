МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 23 270, до 6 218 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 270 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2136 (9,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 218 502 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3356, Санкт-Петербурге — 1925, Подмосковье — 1325.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 30, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 11.

За сутки в РФ выписаны 20 834 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 5060, Санкт-Петербурге — 1987, Подмосковье — 1946. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 568 363.

За сутки в РФ подтверждены 799 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Москве — 79, Санкт-Петербурге — 64, Подмосковье и Краснодарском крае — по 30. За весь период по России умерло 156 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.