МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Главный врач больницы № 40 Денис Проценко вт беседе с РБК рассказал, в каких ситуациях следует измерять антитела к короновирусу. Эксперт спрогнозировал, что ждет рубль в августе

Итак, делать такой анализ нужно только участникам клинических испытаний, в ситуации, когда результат может лечь в основу выводов этих исследований.

Он отметил, что в России сложилась мода на то, чтобы "мериться антителами" после вакцинации от COVID-19.

"В календаре [профилактических прививок] есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: "Так у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. В сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?" С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот", — рассуждает врач.

Проценко призвал руководствоваться принципом: "шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация".

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили: не стоит использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. Наличие антител, которые измеряют в коммерческих лабораториях, не говорит об их нейтрализующих свойствах.