МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Доводы о том, что из-за вакцинации можно заразиться и заболеть коронавирусом, противоречат банальной логике.
Об этом главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с РБК.
"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", — пояснил позицию Проценко.
Он указал на то, что полностью вакцинированным человека можно считать только через 14 дней после введения второго компонента препарата.
Врач добавил, что люди склонны "ощущать себя в доспехах" и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины. Хотя иммунитет в это время еще не успел сформироваться.
https://1prime.ru/health/20210731/834347039.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram