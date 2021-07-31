МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Доводы о том, что из-за вакцинации можно заразиться и заболеть коронавирусом, противоречат банальной логике. Главврач Коммунарки рассказал, когда нужно измерять антитела

Об этом главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с РБК.

"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", — пояснил позицию Проценко.

Он указал на то, что полностью вакцинированным человека можно считать только через 14 дней после введения второго компонента препарата.

Врач добавил, что люди склонны "ощущать себя в доспехах" и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины. Хотя иммунитет в это время еще не успел сформироваться.