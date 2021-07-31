МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в беседе с РБК рассказал, какие признаки есть у "длинного коронавируса".

Напомним, что термин "длинный COVID" в России начал применяться с осени 2020 года, когда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что люди после перенесенного заболевания испытывают длительные проблемы. Это фиксировалось во многих странах мира.

В частности, отметил Проценко, при "длинном COVID" переболевшие пациенты не могут в течение двух и более месяцев вернуться к тому качеству жизни, которое у них было до болезни.

Врач отметил, что для "длинного коронавируса" характерны:

когнитивная дисфункция,



забывчивость,



быстрая утомляемость,



раздражительность,



появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема.



Эти симптомы отмечали у себя пациенты после перенесенного коронавируса и выписки из больницы в Коммунарке.

Главврач добавил, что вопрос "длинного COVID-19" глобально еще возникнет у переболевших.

Для того, чтобы не допустить тяжелого течения заболевания и его последствий, Проценко советует вакцинироваться. "И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться", — подытожил медик.