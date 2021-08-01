МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 22 804, до 6 288 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 804 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 959 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 288 677 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2 484, Санкт-Петербурге — 1 911, Подмосковье — 1 658, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,16%, на втором месте — Орловская область, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ выписан 17 271 человек после COVID-19, за все время — 5 625 890, в частности, в Москве выздоровели 3 475 человек, в Подмосковье — 1 714, в Санкт-Петербурге — 1 700. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 625 890.

За сутки в РФ подтверждены 789 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Москве за сутки скончались 78 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 32. За весь период по России умерло 159 352 человека.