МОСКВА, 3 авг —ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 22 010, до 6 334 195, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 010 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1799 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,35%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1952, Санкт-Петербурге — 1910, Подмосковье — 1540.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе — шесть, Ненецком автономном округе — десять, в республике Алтай — 24. Россияне снова кинулись скупать лекарства

В России за сутки выписаны 18 963 человека после COVID-19, в частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3759 человек, в Санкт-Петербурге — 1923, в Подмосковье — 1772. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 659 746.

За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 160 925, в частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 55, в Краснодарском крае — 33. а весь период по России умерло 160 925 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.