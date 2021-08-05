МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 120, до 6 379 904, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) —23 120 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2017 (8,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 379 904 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3227, Санкт-Петербурге — 1911, Подмосковье — 1287.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе — семь, Ненецком автономном округе — 12, в Магаданской области — 27.

В России за сутки выписаны 20 370 человек после COVID-19, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 4477 человек, в Санкт-Петербурге — 1998, в Подмосковье — 1454.

За сутки в России подтверждены 794 смерти пациентов с COVID-19, в частности в Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 45, в Краснодарском крае — 33. За весь период по России умерло 162 509 человек.