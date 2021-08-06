МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 402 564, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1881 (8,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьшее число случаев заражения за последние сутки — соответственно 14 и 15 — выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки в РФ подтверждено 792 смерти пациентов с COVID-19, за все время пандемии от коронавирусной инфекции скончался 163 301 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.